Сбер установил в парке Дербента крупнейший в России фонтан и помог с реконструкцией

«Когда мы приехали в Дербент три года назад, сразу приняли решение, что обновлённый парк должен стать жемчужиной города, который как минимум две тысячи лет украшает эту прекрасную землю. Хотелось сделать что-то достойное этого древнего города. Мы просмотрели много проектов, и даже в финальный вносили большие корректировки. Например, буквально год назад в проекте появились библиотека, музей, первый в стране музей фонтана под землей со сложнейшими техническими сооружениями.

Фонтан в Дербенте не просто самый большой в России — это, в первую очередь, торжество мастерства множества людей, которые принимали участие в его создании. Многое делалось вручную благодаря искусству местных мастеров. Десятки тысяч людей пришли на открытие фонтанного комплекса и мы видим, что люди счастливы, что людям нравится — и это самое важное для нас».