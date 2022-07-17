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Плюс один. В Омске хотят открыть новый бульвар

Плюс один. В Омске хотят открыть новый бульвар

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI

В Омске появится бульвар имени Михаила Харчикова

Объект будет носить имя Героя Советского Союза, командира стрелковой роты.

В Омске хотят оборудовать бульвар имени Героя Советского Союза Михаила Борисовича Харчикова. С такой инициативой выступили местные предприниматели, сообщает глава города в своем телеграм-канале.

Бульваром станет территория вдоль домов № 38 и № 38/2 по улице Б. Хмельницкого. На месте уже оценили перспективы проекта благоустройства.

Будущий объект будет «зеленой зоной». Там планируется разместить информационные блоки с биографией командира стрелковой роты, описанием его заслуг, интересными фактами. Реализовать рассчитывают к 2024 году.

#Город#Новости#Омск#Сергей шелест#Благоустройство
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