Плюс один. В Омске хотят открыть новый бульвар

В Омске хотят оборудовать бульвар имени Героя Советского Союза Михаила Борисовича Харчикова. С такой инициативой выступили местные предприниматели, сообщает глава города в своем телеграм-канале.
Бульваром станет территория вдоль домов № 38 и № 38/2 по улице Б. Хмельницкого. На месте уже оценили перспективы проекта благоустройства.
Будущий объект будет «зеленой зоной». Там планируется разместить информационные блоки с биографией командира стрелковой роты, описанием его заслуг, интересными фактами. Реализовать рассчитывают к 2024 году.