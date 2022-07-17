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Мэр Омска Сергей Шелест озвучил дальнейшую судьбу ДК им. Козицкого

Мэр Омска Сергей Шелест озвучил дальнейшую судьбу ДК им. Козицкого

Сегодня, 11:27
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста
Проблемный объект пытались восстановить разными способами. Сейчас намерены приступить к активным действиям.

Озвучена возможная судьба бывшего ДК им. Козицкого. Пост появился в телеграм-канале мэра Омская Сергея Шелеста.

Глава города сообщает, были разные варианты реанимации объекта — от передачи под застройку до открытия внутри торгового центра. «Мы попробуем пойти другим путем. Есть предложения по созданию в здании Дворца культуры Дома единоборств», — заявляет мэр.

В ДК можно объединить секции разных направлений борьбы. Проводить на базе тренировки и соревнования. Площадь и местоположение позволяют.

Первый шаг — инструментальное обследование здания. После заключения экспертов можно будет говорить о дальнейшей работе, уже с инвесторами.

#Город#Новости#Омск#Сергей шелест#Благоустройство
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