Мэр Омска Сергей Шелест озвучил дальнейшую судьбу ДК им. Козицкого

Озвучена возможная судьба бывшего ДК им. Козицкого. Пост появился в телеграм-канале мэра Омская Сергея Шелеста.
Глава города сообщает, были разные варианты реанимации объекта — от передачи под застройку до открытия внутри торгового центра. «Мы попробуем пойти другим путем. Есть предложения по созданию в здании Дворца культуры Дома единоборств», — заявляет мэр.
В ДК можно объединить секции разных направлений борьбы. Проводить на базе тренировки и соревнования. Площадь и местоположение позволяют.
Первый шаг — инструментальное обследование здания. После заключения экспертов можно будет говорить о дальнейшей работе, уже с инвесторами.