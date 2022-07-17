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Бурков прокомментировал гибель омского биатлониста Малиновского

Бурков прокомментировал гибель омского биатлониста Малиновского

Вчера, 21:10
Фото: соцсети Игоря Малиновского
25-летний спортсмен трагически погиб при крушении вертолета на Камчатке.

Губернатор Александр Бурков написал пост в своем телеграм-канале. Он выразил соболезнования семье погибшего биатлониста Игоря Малиновского. О трагической смерти стало известно сегодня.

25-летний спортсмен сел за штурвал вертолета на Камчатке и потерпел крушение. Погибли все три члена экипажа. Тела нашли спустя сутки в обгоревшем вертолете. Спасателям в поисках помешала непогода. Омич с командой взлетели 16 июля, через несколько часов перестали выходить на связь.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Мастер спорта России по биатлону всегда мечтал о небе. Игорь приехал в наш город и поступил в Омский лётно-технический колледж гражданской авиации <…> Игорь навсегда останется в истории омского спорта и наших сердцах», — написал Бурков.

Известно, что в прошлом году Малиновский завершил свою спортивную карьеру. В Омске тренировался у Жадгира Махамбетова. За семь лет неоднократно завоевывал титул чемпиона на всероссийских и международных турнирах. Пять раз выигрывал юниорский чемпионат мира.

В 2020 году погибший окончал ОЛТУГу. В 2021 прошел летную практику.

#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Камчатский край#Александр Бурков#Смерть#Омский биатлонист погиб в результате крушения вертолета на Камчатке
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