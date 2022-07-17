Бурков прокомментировал гибель омского биатлониста Малиновского

Известно, что в прошлом году Малиновский завершил свою спортивную карьеру. В Омске тренировался у Жадгира Махамбетова. За семь лет неоднократно завоевывал титул чемпиона на всероссийских и международных турнирах. Пять раз выигрывал юниорский чемпионат мира.