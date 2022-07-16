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Жара отступит. На Омскую область надвигается июльское «похолодание»

Жара отступит. На Омскую область надвигается июльское «похолодание»

Сегодня, 14:28
Фото: 1MI

Дожди уйдут из Омской области вместе с жарой

Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.

Завтра, 17 июля, ночью ожидается достаточно жаркая погода — до +20 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой, ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с. Днем же температура воздуха будет около +27 градусов, осадков не ожидается.

В понедельник, 18 июля, температура сбавит обороты, и ночью она может опуститься до +8 градусов. Днем же солнце может распалить землю до +28 градусов. Осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Во вторник, 19 июля, ночью ожидается от +9 до +14 градусов, а днем до +29 градусов. Днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный со скоростью 9-14 м/с. 

Фото: www.omsk-meteo.ru
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Погода#Жара#Дождь#Осадки
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