Жара отступит. На Омскую область надвигается июльское «похолодание»

Завтра, 17 июля, ночью ожидается достаточно жаркая погода — до +20 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой, ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с. Днем же температура воздуха будет около +27 градусов, осадков не ожидается.
В понедельник, 18 июля, температура сбавит обороты, и ночью она может опуститься до +8 градусов. Днем же солнце может распалить землю до +28 градусов. Осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Во вторник, 19 июля, ночью ожидается от +9 до +14 градусов, а днем до +29 градусов. Днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный со скоростью 9-14 м/с.