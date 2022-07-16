Вместе с Калининым в Москве осудили еще пять фигурантов дела «Омскгоргаза»

Прокуратура Москвы сообщила о вынесении решения по делу «Омскгоргаза», главным фигурантом которого был бывший депутат омского Заксобрания Сергей Калинин. Его обвиняли по ч. 3 ст. 210 УК РФ «Создание и руководство преступным сообществом», еще пятерых фигурантов обвиняли в участии в преступном сообществе, а также по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».