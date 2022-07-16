Вместе с Калининым в Москве осудили еще пять фигурантов дела «Омскгоргаза»

Posted 16 июля 2022, 06:08
Published 16 июля 2022, 06:08
Modified 16 июля 2022, 06:08
Updated 16 июля 2022, 06:08
Прокуратура Москвы сообщила о вынесении решения по делу «Омскгоргаза», главным фигурантом которого был бывший депутат омского Заксобрания Сергей Калинин. Его обвиняли по ч. 3 ст. 210 УК РФ «Создание и руководство преступным сообществом», еще пятерых фигурантов обвиняли в участии в преступном сообществе, а также по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Прокуратура в суде доказала, что в 2011 году Калинин, будучи основным акционером и председателем совета директоров ОАО «Омскгоргаз», создал преступное сообщество для хищения денег. Участниками сообщества стали Константин Марченко, Александр Буцин, Александр Орлов, Ольга Шеблова и Инна Пахотина.
Соучастники продали три участка газопровода, принадлежащие ОАО «Омскгоргаз», компании ООО «Омскгазстрой», а она передала их в аренду аффилированному ООО «Омскгазсеть». Затем фигуранты направили от имени последней компании в РЭК Омской области и ФСТ России заявления на установление тарифов на транспортировку газа.
Для гарантии реализации плана Калинин обеспечил назначение 29 июня 2012 года Марченко на должность председателя региональной энергетической комиссии. Тот подписал документы об установлении предложенных тарифов без каких-либо проверок.
После этого соучастники, сообщая контрагентам завышенную стоимость оказываемых услуг, заключили договоры по транспортировке газа. В итоге с 2011 по 2018 год были похищены денежные средства трех юридических лиц — потребителей газа на общую сумму более 273 млн рублей.
Московский городской суд в зависимости от роли фигурантов в преступном сообществе назначил им разное наказание. Сергея Калинина приговорили к 16 годам колонии со штрафом в 1 млн рублей, Марченко — к 12 годам лишения свободы, Буцина — к 8 годам лишения свободы, Орлова — к 6 годам колонии. Пахотина приговорена к 12 годам лишения свободы, Шеблова — к 10 годам лишения свободы.
В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что мужчины будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, женщины — в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, расследование в отношении других участников и организаторов преступления продолжаются.