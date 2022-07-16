В честь омских спасателей в Омской области появился гигантский рисунок из деревьев

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, в понедельник, 18 июля, отмечается 95-летие со дня образования государственного пожарного надзора МЧС России. Поздравить коллег и увековечить юбилей решили сотрудники территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тарскому району Омской области.
Вместе с ветеранами службы омичи высадили новый геоглиф «95 лет ГПН» в лесу недалеко от города Тара. Рисунок, который теперь будет видно даже из космоса, состоит из 95 молодых елей.
«Идея создания геоглифа пришла давно, посовещавшись с ветеранами и заручившись поддержкой руководства, мы приступили к реализации своей задумки. Высаживали саженцы за десять дней до праздничной даты, надеемся, что все приживутся», — рассказал начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тарскому району Омской области Александр Плюснин.