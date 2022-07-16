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После аварии с маршруткой у Омского горсовета решили сделать «островок безопасности»

После аварии с маршруткой у Омского горсовета решили сделать «островок безопасности»

Вчера, 17:37
Фото: Город55
Схему движения на опасном участке собираются обновить.

На портале Госзакупок появилась информация о планах Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска обновить светофоры и схемы движения на аварийных перекрестках и участках города. В списке таких мест оказался и перекресток улицы Думской и Театральной площади, где недавно случилась серьезная авария с подростками.

Согласно документам госзакупки, до середины октября на спуске с Комсомольского моста в сторону площади Ленина обустроят островок безопасности, чтобы организовать пофазный переход проезжей части. Еще один островок появится за перекрестком Думской и Театральной площади, однако он будет предназначен не для переходов, а для разделения встречных полос движения. 

Работы, согласно расчетным листам, обойдутся в 454 360.44 рубля.

так будет выглядеть перекресток после проведения работ
Фото: портал Госзакупок

Всего же до конца года за 38.5 млн рублей должны обновить светофоры и разметку еще на нескольких наиболее аварийных участках:

  • ул. Лермонтова — ул. Шебалдина;
  • ул. Богдана Хмельницкого — ул. Лермонтова;
  • пр. Космический — ул. Товстухо;
  • Черлакский тракт, д. 3А;
  • ул. Химиков — ул. Коммунальная;
  • ул. Чернышевского — ул. Яковлева;
  • ул. 5-я Северная, д. 195;
  • ул. Маяковского — ООТ «Степная»;
  • ул. Красных зорь — ул. 20-я Линия.

Напомним, в конце июня на съезде с Комсомольского моста у Горсовета водитель маршрутки № 222 въехал в компанию школьников, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадали все три ребенка. Одну девочку доставили в реанимацию без сознания, о ее состоянии подробностей пока нет.

#Омск#Город#Новости#Дорога#Авария#Переход#Пешеходный переход#Ольга Акамова
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