После аварии с маршруткой у Омского горсовета решили сделать «островок безопасности»

Согласно документам госзакупки, до середины октября на спуске с Комсомольского моста в сторону площади Ленина обустроят островок безопасности, чтобы организовать пофазный переход проезжей части. Еще один островок появится за перекрестком Думской и Театральной площади, однако он будет предназначен не для переходов, а для разделения встречных полос движения.