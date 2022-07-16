После аварии с маршруткой у Омского горсовета решили сделать «островок безопасности»

На портале Госзакупок появилась информация о планах Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска обновить светофоры и схемы движения на аварийных перекрестках и участках города. В списке таких мест оказался и перекресток улицы Думской и Театральной площади, где недавно случилась серьезная авария с подростками.
Согласно документам госзакупки, до середины октября на спуске с Комсомольского моста в сторону площади Ленина обустроят островок безопасности, чтобы организовать пофазный переход проезжей части. Еще один островок появится за перекрестком Думской и Театральной площади, однако он будет предназначен не для переходов, а для разделения встречных полос движения.
Работы, согласно расчетным листам, обойдутся в 454 360.44 рубля.
Всего же до конца года за 38.5 млн рублей должны обновить светофоры и разметку еще на нескольких наиболее аварийных участках:
Напомним, в конце июня на съезде с Комсомольского моста у Горсовета водитель маршрутки № 222 въехал в компанию школьников, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадали все три ребенка. Одну девочку доставили в реанимацию без сознания, о ее состоянии подробностей пока нет.