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Первые послабления. Омским кинотеатрам сделали «скидку» в 50% на налог на имущество

Первые послабления. Омским кинотеатрам сделали «скидку» в 50% на налог на имущество

Сегодня, 12:33
Фото: 1MI

Омским кинотеатрам разрешили заплатить только 50% налога на имущество

Кинотеатры смогут заплатить меньше налогов за 2022 год.

В Омской области до 2025 года освободили от налогов малый и средний бизнес. В список организаций, которые получили налоговые льготы, попали и омские кинотеатры, которые после ухода голливудских фильмов оказались в затруднительном положении.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, кинотеатры освобождают от уплаты 50% налога на имущество за 2022 год. 

Ранее представители омских кинотеатров не раз заявляли, что без льгот и выплат от государства кинотеатры рискуют массово закрыться. Некоторые кинотеатры ищут необычные выходы из ситуации, показывая не только фильмы, но и сериалы. 

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Кинотеатр#Налог#Имущество
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