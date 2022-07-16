Первые послабления. Омским кинотеатрам сделали «скидку» в 50% на налог на имущество

Posted 16 июля 2022, 06:33
Published 16 июля 2022, 06:33
Modified 16 июля 2022, 06:33
Updated 16 июля 2022, 06:33
В Омской области до 2025 года освободили от налогов малый и средний бизнес. В список организаций, которые получили налоговые льготы, попали и омские кинотеатры, которые после ухода голливудских фильмов оказались в затруднительном положении.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, кинотеатры освобождают от уплаты 50% налога на имущество за 2022 год.
Ранее представители омских кинотеатров не раз заявляли, что без льгот и выплат от государства кинотеатры рискуют массово закрыться. Некоторые кинотеатры ищут необычные выходы из ситуации, показывая не только фильмы, но и сериалы.