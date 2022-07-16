Перестал выходить на связь. В Омской области неожиданно пропал грибник

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о начале поисков грибника, внезапно пропавшего в Шербакульском районе. О пропаже 57-летнего мужчины заявила жительница села Максимовка: женщина рассказала, что ее супруг утром уехал за грибами, и к вечеру так и не вернулся.
Омичка рассказала, что ее супруг дважды за день выходил на связь и сообщал, что с ним все в порядке. Однако после 17:00 часов он оказался недоступен для звонка, и к вечеру он так и не приехал домой.
Поиски сельчанина в срочном порядке начались в 2 часа ночи, поисками вместе с правоохранителями занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас — Омск» и местные жители.
За грибами омич поехал в синей робе и зеленых резиновых сапогах, при себе имел кофту и зеленую панаму. Рост мужчины — около 170 см, плотного телосложения, волосы темные с сединой.