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Перестал выходить на связь. В Омской области неожиданно пропал грибник

Перестал выходить на связь. В Омской области неожиданно пропал грибник

Сегодня, 13:03
Фото: 55.мвд.рф

В Омской области объявили срочные поиски пожилого грибника

Мужчина в течение дня выходил на связь, но так и не вернулся домой.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о начале поисков грибника, внезапно пропавшего в Шербакульском районе. О пропаже 57-летнего мужчины заявила жительница села Максимовка: женщина рассказала, что ее супруг утром уехал за грибами, и к вечеру так и не вернулся.

Омичка рассказала, что ее супруг дважды за день выходил на связь и сообщал, что с ним все в порядке. Однако после 17:00 часов он оказался недоступен для звонка, и к вечеру он так и не приехал домой.

Поиски сельчанина в срочном порядке начались в 2 часа ночи, поисками вместе с правоохранителями занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас — Омск» и местные жители.

За грибами омич поехал в синей робе и зеленых резиновых сапогах, при себе имел кофту и зеленую панаму. Рост мужчины — около 170 см, плотного телосложения, волосы темные с сединой. 

#Ольга Акамова#Омск#Город#Общество#Новости#Омская область#Грибы#Поиски#Поиски человека#Грибник
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