На севере Омской области перевернулась машина скорой помощи с грудным ребенком

По предварительным данным, около 19:36 часов в пятницу, 15 июля, 72-летний водитель автомобиля «УАЗ-452Д» ехал на разрешающий сигнал светофора, и на перекрестке улиц Избышева и Ленина не уступил дорогу скорой помощи, которая ехала со включенными проблесковыми маячками и спецсигналом.