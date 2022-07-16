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На севере Омской области перевернулась машина скорой помощи с грудным ребенком

На севере Омской области перевернулась машина скорой помощи с грудным ребенком

Сегодня, 12:45
Фото: 1MI
Авария случилась вечером в городе Тара.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили об очередной аварии со скорой помощью. На этот раз ДТП произошло на севере Омской области, в городе Тара.

По предварительным данным, около 19:36 часов в пятницу, 15 июля, 72-летний водитель автомобиля «УАЗ-452Д» ехал на разрешающий сигнал светофора, и на перекрестке улиц Избышева и Ленина не уступил дорогу скорой помощи, которая ехала со включенными проблесковыми маячками и спецсигналом.

В результате аварии водителя скорой помощи, а также двух фельдшеров и годовалого пациента госпитализировали. Также помощь медиков понадобилась медсестре, водителю и пассажиру «УАЗа».

Началась проверка, во время которой установят все обстоятельства аварии.

Подробностями аварии поделились очевидцы в паблике «Тара 360». Сообщается, что в автомобиле скорой помощи также ехала мама годовалого ребенка, она не получила травм. Оба водителя и фельдшер получили переломы. «УАЗ» перевернулся на крышу, автомобиль «скорой» опрокинулся на бок.

Фото: vk.com/tara_360
#Ольга Акамова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Авария#Травмы#Врач#Омская область#Омск#Новости
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