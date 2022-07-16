Кардинальные перемены. В Омске сделали односторонней одну из центральных улиц

В пресс-службе мэрии Омска объявили, что на участке улицы Ильинской от Чкалова до Клинического диагностического центра движение стало односторонним. Теперь проехать по улице можно исключительно в сторону улицы Броз Тито.
Изменения уже отмечены знаками: на въезде на участок установлен знак «Одностороннее движение», в конце участка установлен знак об окончании одностороннего движения, а с обратной стороны дороги стоит знак «Въезд запрещен».
Автомобилистов просят учесть изменения при планировании маршрутов и обратить внимание на новые знаки.