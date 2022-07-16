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Кардинальные перемены. В Омске сделали односторонней одну из центральных улиц

Кардинальные перемены. В Омске сделали односторонней одну из центральных улиц

Сегодня, 09:17

Центральную улица Омска сделали односторонней

Улица Ильинская станет односторонней только на одном из участков.

В пресс-службе мэрии Омска объявили, что на участке улицы Ильинской от Чкалова до Клинического диагностического центра движение стало односторонним. Теперь проехать по улице можно исключительно в сторону улицы Броз Тито.

Изменения уже отмечены знаками: на въезде на участок установлен знак «Одностороннее движение», в конце участка установлен знак об окончании одностороннего движения, а с обратной стороны дороги стоит знак «Въезд запрещен».

Автомобилистов просят учесть изменения при планировании маршрутов и обратить внимание на новые знаки. 

Фото: мэрия Омска
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск
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