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Жительница Удмуртии отдала аферистам свыше двух миллионов

Жительница Удмуртии отдала аферистам свыше двух миллионов

Вчера, 21:51
Фото: 1MI
В удмуртском городе Можге телефонные злоумышленники обманом заставили 44-летнюю женщину перевести им более двух миллионов рублей якобы под предлогом расследования уголовного дела о мошенничестве.

Аферисты позвонили жертве и представились следователями из Москвы. Они рассказали, что кто-то хочет украсть ее деньги. А для того, чтобы поймать преступников и защитить свои средства, женщина должна оформить кредит на 2,6 миллиона рублей, снять их и отправить всю сумму на счет «правоохранителей». Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на udm-info.ru.

При этом звонившие приказали жертве не озвучивать в банке настоящую причину займа, чтобы «не спугнуть преступников». Однако жительница Можги хоть и не сразу, но поняла, что дело нечисто после второго звонка «следователей». Правда, перед этим она уже успела отправить злоумышленникам два миллиона. Женщина обратилась в полицию, по факту происшедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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