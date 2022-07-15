Жительница Удмуртии отдала аферистам свыше двух миллионов

При этом звонившие приказали жертве не озвучивать в банке настоящую причину займа, чтобы «не спугнуть преступников». Однако жительница Можги хоть и не сразу, но поняла, что дело нечисто после второго звонка «следователей». Правда, перед этим она уже успела отправить злоумышленникам два миллиона. Женщина обратилась в полицию, по факту происшедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).