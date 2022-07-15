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Омич притворился многодетным, чтобы обмануть государство

Омич притворился многодетным, чтобы обмануть государство

Вчера, 16:13
Фото: 1MI

Житель Омской области обманул государство на 1,5 млн рублей и земельный участок

Он «умудрился» оформить статус многодетной семьи.

В Омской области прошло уже несколько судебных заседаний по делу жителя Омской области, который обманул государство на порядка 1,5 млн рублей и земельный участок. 

Как сообщили в прокуратуре, житель Таврического района оформил фиктивный статус многодетной семьи, чтобы получить деньги на строительство дома и участок для ведения личного подсобного хозяйства.

Он предоставил в госучреждения ложные сведения о совместном проживании с ним несовершеннолетнего сына от первого брака. С помощью этого, он незаконно оформил статус многодетной семьи, на основании которого получил  социальную поддержку более 1,6 млн рублей и земельный участок в собственность.

В итоге, Куйбышевский суд приговорил находчивого сельчанина  к 2 годам лишения свободы условно. Однако мужчина подал апелляцию и Омский областной суд признал осуждение незаконным, а доказательную базу недостаточной. 

Тем не менее прокуратура Омской области с таким решением не согласилась и оспорила апелляционный приговор в суд кассационной инстанции. На этот раз отменили оправдательный приговор, а уголовное дело отправили на дорасследование. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область#Омск
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