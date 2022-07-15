Омич притворился многодетным, чтобы обмануть государство

Он предоставил в госучреждения ложные сведения о совместном проживании с ним несовершеннолетнего сына от первого брака. С помощью этого, он незаконно оформил статус многодетной семьи, на основании которого получил социальную поддержку более 1,6 млн рублей и земельный участок в собственность.