Омич притворился многодетным, чтобы обмануть государство

Posted 15 июля 2022, 10:13
Published 15 июля 2022, 10:13
Modified 15 июля 2022, 10:42
Updated 15 июля 2022, 10:42
В Омской области прошло уже несколько судебных заседаний по делу жителя Омской области, который обманул государство на порядка 1,5 млн рублей и земельный участок.
Как сообщили в прокуратуре, житель Таврического района оформил фиктивный статус многодетной семьи, чтобы получить деньги на строительство дома и участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Он предоставил в госучреждения ложные сведения о совместном проживании с ним несовершеннолетнего сына от первого брака. С помощью этого, он незаконно оформил статус многодетной семьи, на основании которого получил социальную поддержку более 1,6 млн рублей и земельный участок в собственность.
В итоге, Куйбышевский суд приговорил находчивого сельчанина к 2 годам лишения свободы условно. Однако мужчина подал апелляцию и Омский областной суд признал осуждение незаконным, а доказательную базу недостаточной.
Тем не менее прокуратура Омской области с таким решением не согласилась и оспорила апелляционный приговор в суд кассационной инстанции. На этот раз отменили оправдательный приговор, а уголовное дело отправили на дорасследование.