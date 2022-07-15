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Запрет полетов в Краснодар и Анапу продлили

Запрет полетов в Краснодар и Анапу продлили

Вчера, 21:26
Фото: pxhere.com
Временное ограничение полетов в аэропортах Анапы и Краснодара продлено. О решении сохранить запрет на полеты до 24 июля заявили в пресс-службе ГК «Аэродинамика».

Как сообщает издение nation-news.ru, информации о режимах работы других российских аэропортов не появлялась. В частности, на сайте Росавиации каких-либо сообщений по этому поводу нет.

В объявлении компании «Аэродинамика» говориться, что  процесс перевозки пассажиров будет производиться как и раньше альтернативными маршрутами посредством расположенными рядом действующими аэропортами. Имеются ввиду аэропорты в городах Сочи, Ставрополь и Минеральные Воды.

Аэропорты южного региона были закрыты 24 февраля по причине проведения спецоперации на Украине.

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