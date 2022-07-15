Запрет полетов в Краснодар и Анапу продлили

Как сообщает издение nation-news.ru, информации о режимах работы других российских аэропортов не появлялась. В частности, на сайте Росавиации каких-либо сообщений по этому поводу нет.
В объявлении компании «Аэродинамика» говориться, что процесс перевозки пассажиров будет производиться как и раньше альтернативными маршрутами посредством расположенными рядом действующими аэропортами. Имеются ввиду аэропорты в городах Сочи, Ставрополь и Минеральные Воды.
Аэропорты южного региона были закрыты 24 февраля по причине проведения спецоперации на Украине.