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Восстановление физической формы в домашних условиях: мечты сбываются!

Восстановление физической формы в домашних условиях: мечты сбываются!

Вчера, 15:27
Фото: Город55
Спортивные навыки, которые хотелось бы получить еще в школе, так и остались для многих не взятой высотой.

Восполнить пробел помогут современные тренажеры. Цены доступны. Регулировка нагрузки индивидуальна. Монтаж понятен. Оборудование при эксплуатации устойчиво и безопасно, гравитрон – тому подтверждение.

Почему нужно уметь подтягиваться

Желание поддерживать форму – не просто каприз ради красоты. На кону стоит здоровье. И поддерживать его не так-то просто, если избегать физической нагрузки. Вот, например, базовое упражнение. Подтягивание (в том числе с применением ручек вместо перекладины). Какие мышцы задействованы:

  • бицепс;
  • мышцы спины – широчайшая, ромбовидная, трапециевидная;
  • трицепс;
  • грудная мышца;
  • дельта.

То есть идет капитальный разогрев верхней части туловища.

О пользе турника говорят врачи, понимая устройство тела и принципы работы костно-мышечного аппарата. Так, популярный теледоктор Александр Мясников сам каждое утро подтягивается на улице, где установлен турник. И утверждает, что упражнения избавляют от подташниваний, головокружения, слабости.

ВАЖНО. Щадящие упражнения на турнике не противопоказаны тем, у кого есть грыжи и протрузии в позвоночнике, уверяет доктор Александр Шишонин.

Так всё-таки пенсионерка или пионерка?

Есть смешной анекдот про уход за собой. Адресовано женщинам. Стройная и подтянутая со спины, но лицо возраст выдает. Шутка звучит так: сзади пионерка, спереди пенсионерка. Как ни странно, сейчас всё перевернулось. Многие девушки усиленно пестуют «фасад» - делают подтяжки, инъекции, аппликации, массаж. А тело поддерживать в форме трудней. Возникают дряблость, провисания, целлюлит.

Знакомо? Тогда имеет смысл обратить внимание на компактные степперы для домашнего использования. Супер вариант для тех, кто готов не бежать сломя голову, а планомерно идти навстречу роскошным формам тела. Идти шаг за шагом, гибко регулируя индивидуальную нагрузку. За первую неделю увидите результат. Подкачаете ягодицы, бёдра, скорректируете осанку. Грация – в качестве поощрительного приза!

Храните центр благополучия

Позвоночный столб – столп здоровья. Главный и основной. Увы, проблемы со спиной начинают одолевать и 25-летних, не говоря уже о тех, кому за 40 и так далее. К счастью, исправить ситуацию можно в домашних условиях, если выбрать инверсионный стол с учетом рекомендаций специалистов. Определяйтесь, выбирайте модель, и в добрый час.

Речь идет о чудодейственном оборудовании. Конечно, ряд противопоказаний тоже следует иметь в виду:

  • беременность;
  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • вентральные грыжи;
  • наличие протезов;
  • глаукома;
  • повышенное АД;
  • болезни суставов в рецидиве.

Но если противопоказаний нет, гравитационный стол с оптимальными нагрузками приведет в норму мышцы-стабилизаторы позвоночника. Упражнения направлены на вытяжение. Действуйте осмотрительно, составьте график занятий. И у результат превзойдет ожидания.

Спортдома, ООО, ОГРН 5157746208703

 

#Екатерина Чаплинская
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