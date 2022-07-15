Позвоночный столб – столп здоровья. Главный и основной. Увы, проблемы со спиной начинают одолевать и 25-летних, не говоря уже о тех, кому за 40 и так далее. К счастью, исправить ситуацию можно в домашних условиях, если выбрать инверсионный стол с учетом рекомендаций специалистов. Определяйтесь, выбирайте модель, и в добрый час.