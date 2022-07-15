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В России определили город с самой вкусной шаурмой

В России определили город с самой вкусной шаурмой

Вчера, 22:37
Фото: piqsels.com
Опубликован рейтинг городов России, сформированный на основе индекса шаурмы.

Первое место в рейтинге городов-миллионников России по индексу шаурмы заняла Москва, пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости». На месячную зарплату в столице можно приобрести 406 порций. Самая вкусная шаурма, согласно исследованию, проведенному 2ГИС — в Самаре.

Рейтинг городов сформирован на основе сопоставления среднего заработка и стоимости одной порции шаурмы. На втором месте после Москвы в нем находится Красноярск, где на одну зарплату можно купить 319 порций.

Житель Санкт-Петербурга на месячную зарплату может купить 302 шаурмы (или шавермы, как блюдо называют в Северной столице), житель Екатеринбурга — 257. Пятое место занимает Челябинск, где на среднюю зарплату за месяц можно купить 233 порции шаурмы. 

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