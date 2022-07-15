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В Омскую область на выходных придет явление, останавливающее самолеты

В Омскую область на выходных придет явление, останавливающее самолеты

Вчера, 16:11
Фото: 1MI

Синоптики предрекли густой туман в небе над Омском

Данные портала Ventusky.com*.

После убийственной 30-градусной жары в Омскую область придет небольшая прохлада. Утро субботы, 16 июля, будет туманным и прохладным, а спустя несколько часов по северу региона пройдут небольшие дожди. В целом же на основной части региона температура будет держаться на уровне +25 градусов, и только на юго-западе ожидается до +31 градуса жары. 

Фото: www.ventusky.com

В воскресенье, 15 июля, дождей не ожидается, все тучи обойдут регион стороной. Сильной жары в этот день тоже не будет, максимум потеплеет на юге региона до +26, в основном же температура будет держаться на отметке около +22 градусов. Ветер по югу ускорится до 6 м/с. 

Фото: www.ventusky.com

В начале новой недели синоптики также обещают относительно прохладную для июля погоду - температура упадет до +25 градусов. При этом ночью будет достаточно тепло, до +20 градусов. Осадков не ожидается, а ветер будет дуть максимум со скоростью 6 м/с. 

*прогноз погоды актуален на момент публикации. 

Фото: www.ventusky.com
#Ольга Акамова#Погода#Новости#Омская область#Омск#Дождь#Жара#Осадки#Погода в Омске
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