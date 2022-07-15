В Омскую область на выходных придет явление, останавливающее самолеты

В воскресенье, 15 июля, дождей не ожидается, все тучи обойдут регион стороной. Сильной жары в этот день тоже не будет, максимум потеплеет на юге региона до +26, в основном же температура будет держаться на отметке около +22 градусов. Ветер по югу ускорится до 6 м/с.