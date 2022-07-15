В Омскую область на выходных придет явление, останавливающее самолеты

После убийственной 30-градусной жары в Омскую область придет небольшая прохлада. Утро субботы, 16 июля, будет туманным и прохладным, а спустя несколько часов по северу региона пройдут небольшие дожди. В целом же на основной части региона температура будет держаться на уровне +25 градусов, и только на юго-западе ожидается до +31 градуса жары.
В воскресенье, 15 июля, дождей не ожидается, все тучи обойдут регион стороной. Сильной жары в этот день тоже не будет, максимум потеплеет на юге региона до +26, в основном же температура будет держаться на отметке около +22 градусов. Ветер по югу ускорится до 6 м/с.
В начале новой недели синоптики также обещают относительно прохладную для июля погоду - температура упадет до +25 градусов. При этом ночью будет достаточно тепло, до +20 градусов. Осадков не ожидается, а ветер будет дуть максимум со скоростью 6 м/с.
*прогноз погоды актуален на момент публикации.