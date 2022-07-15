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В омском ТЮЗе прокомментировали массовое увольнение актеров

В омском ТЮЗе прокомментировали массовое увольнение актеров

Сегодня, 09:29
Фото: 1MI
В театре назвали свою позицию, почему с актерами не стали продлевать контракты.

В ТЮЗе прокомментировали ситуацию с увольнением восьми актеров. В театре утверждают, что артистов заранее уведомили о том, что с ними не будут продлевать контракты. Они заканчиваются 31 августа, артистов предупредили 11 июля, при этом прослушивания в других театрах идут до сентября, заявили в ТЮЗе. Отметим, актеры возмущались, что о расторжении отношений им сообщили в середине лета, когда в основном труппы уже сформированы, и найти новую работу довольно проблематично.

Причины, почему с актерами не продлили контракты, в ТЮЗе назвали разные. От опозданий на репетиции и спектакли до пропусков занятий по технике речи и отказа участвовать в театральных работах из-за подработки.

«Были зафиксированы инциденты, которые в профессиональном театре недопустимы», — заявила главный режиссер Анастасия Старцева.

Что касается актера Максима Пешина, которому отказали в работе, по его словам, из-за бороды, то в ТЮЗе ответили несколько размытой формулировкой о том, что во всех театрах есть правила ко внешнему виду.

#Вероника Жукова#Культура#Новости#Омск#ТЮЗ#Театр#Увольнение
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