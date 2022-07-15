В омском ТЮЗе прокомментировали массовое увольнение актеров

В ТЮЗе прокомментировали ситуацию с увольнением восьми актеров. В театре утверждают, что артистов заранее уведомили о том, что с ними не будут продлевать контракты. Они заканчиваются 31 августа, артистов предупредили 11 июля, при этом прослушивания в других театрах идут до сентября, заявили в ТЮЗе. Отметим, актеры возмущались, что о расторжении отношений им сообщили в середине лета, когда в основном труппы уже сформированы, и найти новую работу довольно проблематично.