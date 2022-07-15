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В Омске на выходных изменится схема проезда нескольких автобусов

В Омске на выходных изменится схема проезда нескольких автобусов

Сегодня, 12:26
Фото: 1MI

В Омске из-за ремонта на теплотрассе изменят схему проезда пяти автобусов

Из-за ремонтных работ на теплотрассе транспорт на улице Богдана Хмельницкого будет ездить иначе.

В Омске изменятся схемы движения транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Это связано со строительно-монтажными работами на теплосетях возле спорткомплекса «Юность».

Транспорт будет ездить по другим схемам во время выходных дней. Так, с 6:00 16 июля до 6:00 18 июля участок улицы возле спортивного комплекса будет недоступен для всех видов транспорта.

Автобусы маршрутов № 13, 26, 58, 119, 219б в сторону центра города поедут с левым разворотом в районе дома №154 на улице Богдана Хмельницкого. В обратном направлении транспорт будет ехать по привычному маршруту. Что касается троллейбуса №15, но на этих выходных он ездить не будет.

#Общество#Новости#Омск#Перекроют проезд#Вероника Жукова
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