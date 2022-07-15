В Омске на выходных изменится схема проезда нескольких автобусов

Автобусы маршрутов № 13, 26, 58, 119, 219б в сторону центра города поедут с левым разворотом в районе дома №154 на улице Богдана Хмельницкого. В обратном направлении транспорт будет ехать по привычному маршруту. Что касается троллейбуса №15, но на этих выходных он ездить не будет.