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В Омске грузовик врезался в столб на месте смертельного ДТП с полицейским

В Омске грузовик врезался в столб на месте смертельного ДТП с полицейским

Вчера, 19:17
Фото: Город55

В Омске грузовик врезался в столб у ресторана «Малибу»

В столб влетела спецтехника.

В центре Омска грузовик врезался в столб. Авария произошла у пешеходного перехода на перекрестке у ресторана «Малибу».

В ГИБДД об аварии никто не сообщал, рассказали в пресс-службе ведомства. Есть ли пострадавшие, также не уточняется.

Фото: Город55

Напомним, на этом же перекрестке в январе этого года произошло серьезное ДТП. В столб влетел «Мерседес». При столкновении пострадали три человека, двое скончались в больнице. Единственным выжившим оказался руководитель одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области майор Евгений Гайдамак. Расследование по этому делу до сих пор продолжается.

#Новости#Омск#ДТП#Любовь Фёдорова
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