В Омске грузовик врезался в столб на месте смертельного ДТП с полицейским

Напомним, на этом же перекрестке в январе этого года произошло серьезное ДТП. В столб влетел «Мерседес». При столкновении пострадали три человека, двое скончались в больнице. Единственным выжившим оказался руководитель одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области майор Евгений Гайдамак. Расследование по этому делу до сих пор продолжается.