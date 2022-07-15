Страховой Дом ВСК представил список лидирующих несчастным случаям и болезням городов

Заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК Антон Смулько заявил, что страхование от несчастных случаев пользуется популярностью у физлиц. С начала года, согласно данным Страхового Дома ВСК, зафиксировано 73% обращений клиентов по НСиБ. Имеется тенденция к росту популярности страхования этого типа. Эксперты отмечают, что это связано в том числе и с развитием внутреннего туризма. По их мнению, сейчас НСиБ фактически становится альтернативой ВЗР.