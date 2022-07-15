Страховой Дом ВСК представил список лидирующих несчастным случаям и болезням городов

По статистике, 88% обращений связаны с выплатами по временной нетрудоспособности. На втором месте обращения по поводу смерти пострадавшего – 9%. Наименьшее число обращений связано с инвалидностью – 3%.
В Страховом Доме ВСК сообщили, что средняя выплата по временной нетрудоспособности составляет примерно 15 000 рублей. После получения инвалидности – 895 000 рублей.
Наибольшая выплата по смертельному случаю была зафиксирована в Новосибирске – 4,2 млн рублей. Самая большая выплата после наступления инвалидности назначена в Москве – 6,9 млн.
Заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК Антон Смулько заявил, что страхование от несчастных случаев пользуется популярностью у физлиц. С начала года, согласно данным Страхового Дома ВСК, зафиксировано 73% обращений клиентов по НСиБ. Имеется тенденция к росту популярности страхования этого типа. Эксперты отмечают, что это связано в том числе и с развитием внутреннего туризма. По их мнению, сейчас НСиБ фактически становится альтернативой ВЗР.
Представитель банка также напомнил, что имеются спецпрограммы, которые действуют на протяжении года в любой стране. Выплаты по ним осуществляются при наступлении страховых случаев и в России, и за границей.