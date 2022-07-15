Стартовал новый совместный турпроект СберСтрахования и RUSSPASS

Чтобы обезопасить туристов от нежелательных ситуаций, СберСтрахование представило варианты специальных страховых продуктов со скидками 25%. На сайте путешественники могут выгодно оформить полисы «Защита дома» и «Страхование путешественников». Также пользователи сайта, которые приобрели данные страховые продукты и зарегистрировались в конкурсе, смогут участвовать в розыгрыше призов. Главной наградой будут два дня отдыха на две персоны в отеле за городом. Победителя определят в августе.