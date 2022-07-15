Стартовал новый совместный турпроект СберСтрахования и RUSSPASS

Компания СберСтрахование из группы Сбербанка сообщила об успешном старте программы «Открываем Россию вместе». Проект, созданный совместно с цифровым сервисом RUSSPASS, поможет туристам изучить маршруты путешествий по территории Российской Федерации, выгодно приобрести страховые продукты, а также выиграть ценные призы.
На страницах сайта путешественникам представят путеводители по десяти городам нашей страны: Москве, Питеру, Владимиру, загадочному Калининграду, жаркому Сочи, древней Казани и Костроме. Также туристы смогут ознакомиться с маршрутами и советами бывалых путешественников по Иркутску, Горно-Алтайску и Петропавловску-Камчатскому. Предусмотрены посещение всех достопримечательностей российских городов, а также варианты использования общественного транспорта, на котором туристы смогут добраться до места.
Есть и прочая информация, которая может быть полезной путешественникам. Например, приведены примеры популярных ресторанов и кафе. Все готовые маршруты были подготовлены оператором RUSSPASS эксклюзивно для проекта СберСтрахования, пишет Newsnn.ru.
Если же путешественнику не по душе готовый план, на сайте он имеет возможность заранее разработать индивидуальный маршрут: база RUSSPASS предоставляет данные об уникальных локациях в любой области РФ, а также помогает бронировать жилье, заказывать билеты и экскурсионные программы.
Чтобы обезопасить туристов от нежелательных ситуаций, СберСтрахование представило варианты специальных страховых продуктов со скидками 25%. На сайте путешественники могут выгодно оформить полисы «Защита дома» и «Страхование путешественников». Также пользователи сайта, которые приобрели данные страховые продукты и зарегистрировались в конкурсе, смогут участвовать в розыгрыше призов. Главной наградой будут два дня отдыха на две персоны в отеле за городом. Победителя определят в августе.
Глава пресс-службы Сбера Полина Тризонова отметила, что сейчас в стране развиваются направления внутреннего туризма, путешественники посещают уникальные культурные центры, открывают для себя богатый мир российской природы. Сбер способствует поддержанию этой тенденции и оказывает помощь в расширении возможностей путешественников. На это, собственно, и нацелен проект «Открываем Россию вместе».