Список кандидатов от «Единой России» на выборы в Омский горсовет заверили в Избиркоме

Заявления и документы в территориальные избирательные комиссии на регистрацию в качестве кандидатов в депутаты на выборы в Омский городской Совет седьмого созыва подали действующий председатель Омского городского Совета Владимир Корбут, депутаты фракции «Единая Россия» Андрей Бондаренко, Светлана Студеникина, Дмитрий Сахань, Инна Гомолко, Алексей Провозин, Наталья Чебыкина, Сергей Грушичев.