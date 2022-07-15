Список кандидатов от «Единой России» на выборы в Омский горсовет заверили в Избиркоме

Территориальная избирательная комиссия организует выборы депутатов Омского городского Совета седьмого созыва. Заверено 40 кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам Омского городского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Заявления и документы в территориальные избирательные комиссии на регистрацию в качестве кандидатов в депутаты на выборы в Омский городской Совет седьмого созыва подали действующий председатель Омского городского Совета Владимир Корбут, депутаты фракции «Единая Россия» Андрей Бондаренко, Светлана Студеникина, Дмитрий Сахань, Инна Гомолко, Алексей Провозин, Наталья Чебыкина, Сергей Грушичев.
Также документы на регистрацию подали другие члены партии — генеральный директор медиа-холдинга «Слово» Павел Корольков и генеральный директор УК «Жилищник 3» Алексей Русавский. Остальные партийцы продолжают подачу документов.