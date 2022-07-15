Город55
ГлавноеВсе новости
Россиянам рассказали о правилах общения с телефонными мошенниками

Россиянам рассказали о правилах общения с телефонными мошенниками

Вчера, 22:42
Фото: piqsels.com
Юрист объяснил россиянам, как правильно общаться с телефонными мошенниками.

Сдержанность и максимально быстрое завершение беседы – таковы основные правила общения с телефонными мошенниками, пишет 360tv.ru, ссылаясь на агентство «Прайм» и на советы юриста компании «Объединенный юридический центр “Парфенон”» Павла Уткина.

По словам юриста, в России нет никаких лотерей по номеру телефона. Если неизвестные предлагают забрать выигрыш – речь идет о мошенничестве. Кроме того, сотрудники банков никогда не просят называть цифры с обратной стороны пластиковой карты. Подобная просьба – еще один признак мошенничества.

Проще всего, как отмечает Павел Уткин, не вступать с мошенниками в беседу и как можно скорее повесить трубку. Номер телефона, скорее всего, уже попал в базу, которая есть в распоряжении мошенников.

В период с марта по июнь 2022 года в России зафиксировано резкое увеличение случаев телефонного мошенничества. Им предшествует рассылка писем, в которых злоумышленники сообщают якобы о попытках снятия денег со счетов.

Подпишитесь
Омского экс-депутата регионального Заксобрания Калинина осудили на 16 лет колонии
Вчера, 23:14
Актуализацию плана по проекту «Чистый воздух» в Омске передвинули еще на 3 месяца
Вчера, 12:28
Новая звезда. В Омск пригласили исполнительницу саундтрека к шоу «Пацанки»
Певица Анет Сай выступит на открытии молодежного форума «РИТМ».
Сегодня, 09:54
Меrcedes экс-губернатора Омской области Полежаева продали за миллион рублей
Кроме Полежаева на автомобиле ездили еще два губернатора.
Вчера, 20:28
Президент Путин назначил сразу двух федеральных судей в Омске
Новых судей президент утвердил своим указом на шесть лет.
Сегодня, 10:25
Новая звезда. В Омск пригласили исполнительницу саундтрека к шоу «Пацанки»
Певица Анет Сай выступит на открытии молодежного форума «РИТМ».
Сегодня, 09:54