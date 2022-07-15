Россиянам рассказали о правилах общения с телефонными мошенниками

Сдержанность и максимально быстрое завершение беседы – таковы основные правила общения с телефонными мошенниками, пишет 360tv.ru, ссылаясь на агентство «Прайм» и на советы юриста компании «Объединенный юридический центр “Парфенон”» Павла Уткина.
По словам юриста, в России нет никаких лотерей по номеру телефона. Если неизвестные предлагают забрать выигрыш – речь идет о мошенничестве. Кроме того, сотрудники банков никогда не просят называть цифры с обратной стороны пластиковой карты. Подобная просьба – еще один признак мошенничества.
Проще всего, как отмечает Павел Уткин, не вступать с мошенниками в беседу и как можно скорее повесить трубку. Номер телефона, скорее всего, уже попал в базу, которая есть в распоряжении мошенников.
В период с марта по июнь 2022 года в России зафиксировано резкое увеличение случаев телефонного мошенничества. Им предшествует рассылка писем, в которых злоумышленники сообщают якобы о попытках снятия денег со счетов.