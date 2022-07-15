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Развлечение с чужими банковскими карточками обернулось для омичей уголовными делами

Развлечение с чужими банковскими карточками обернулось для омичей уголовными делами

Сегодня, 14:08
Фото: 1MI

Омичи нарвались на уголовные дела за кражу денег с банковских карт

Двое мужчин подобрали чужие карты и потратили с них более 15 тысяч рублей.

В Омске 38-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже денег сразу с двух банковских карт. Полицейские выяснили, что несколько дней назад омич потерял визитницу в районе улицы 22 Апреля.

О пропаже он узнал только тогда, когда ему начали приходить уведомления о списании денег с банковских карт. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые изъяли в одном из магазинов.

На видео они заметили двух мужчин 30 и 32 лет, которые ранее уже были судимыми. Подозреваемых задержали. Мужчины рассказали, что нашли на дороге рассыпанные карты, взяли две банковских карты, после чего потратили с одной из них 1 663 рубля, а с другой – 14 107 рублей. Возбуждены уголовные дела.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Полиция#Кража
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