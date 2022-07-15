Развлечение с чужими банковскими карточками обернулось для омичей уголовными делами

На видео они заметили двух мужчин 30 и 32 лет, которые ранее уже были судимыми. Подозреваемых задержали. Мужчины рассказали, что нашли на дороге рассыпанные карты, взяли две банковских карты, после чего потратили с одной из них 1 663 рубля, а с другой – 14 107 рублей. Возбуждены уголовные дела.