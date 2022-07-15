Если абитуриент набрал хотя бы минимальные баллы, у него все еще есть шанс поступить в вуз. Чаще всего в таком случае он попадет на коммерческую основу, однако на некоторых факультетах в некоторых вузах минимальных баллов хватит и на бюджет.