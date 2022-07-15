Система проходных баллов в России отменили с введением ЕГЭ: теперь на бюджет пройдут только те выпускники, которые набрали максимальные баллы, вне зависимости от границ университета. Минимальный проходной балл определяется понятно — это сумма баллов, которую набрал последний зачисленный на бюджет абитуриент.
Проходной балл в омских университетах в 2022 году фактически остался только в отношении минимальных баллов. Они соответствуют минимальным баллам ЕГЭ. На тех направлениях, куда нужно сдавать вступительные испытания, минимальные баллы колеблются в зависимости от вуза и факультета.
Обычно, чтобы определить хоть какую-то способность абитуриента воспринимать информацию, на вступительных экзаменах требуют выполнения хотя бы 30% предложенных испытаний.
Если абитуриент набрал хотя бы минимальные баллы, у него все еще есть шанс поступить в вуз. Чаще всего в таком случае он попадет на коммерческую основу, однако на некоторых факультетах в некоторых вузах минимальных баллов хватит и на бюджет.
Едва ли не самый низкий проходной балл по итогам 2021 года оказался в Омском государственном университете путей сообщения. На бюджет на факультет «Приборостроение» можно было поступить со 104 баллами, а на коммерческие места — с 98 баллами за три экзамена. Минимальная стоимость семестра в прошлом году на направлении «Технология транспортных процессов» составляла 41 400 рублей.
Например, в омском политехе — ОмГТУ — по итогам 2021 года минимальный проходной балл на бюджет на факультет «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» составлял 119 баллов, а на коммерческую основу — 105 баллов. Это примерно по 35-40 баллов по каждому предмету. На самом «дешевом» факультете в прошлом году приходилось платить всего 36 400 рубля в семестр.
В медицинской академии — ОмГМУ — минимальный балл, который требовался для поступления на бюджет на направление «Медико-профилактическое дело», составлял всего 167 баллов. На платные места могли поступить абитуриенты со 137 баллами по трем экзаменам. А вот минимальная стоимость семестра в вузе составляла 138 180 рублей.
Поступить в Омский государственный педагогический университет на бюджет на направление «Прикладная информатика» можно было, набрав 125 баллов за три экзамена. На платные места принимали со 119 баллами. Один семестр минимально обходился в 31 200 рублей.
Минимальные баллы в СибАДИ в 2021 году на факультете «Наземные транспортно-технологические средства» составляли 123 балла на бюджете и 104 на «коммере». Самый «дешевый» факультет стоил всего 28 140 рублей.
В Омский ГАУ принимали на бюджет на направление «Зоотехния» со 100 баллами за три экзамена, а вот на коммерческую основу нужно было набрать всего 99 баллов. За самый недорогой факультет нужно было заплатить 19 537 рублей в семестр.
И, наконец, в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского на бюджет на направление «Теология» принимали абитуриентов хотя бы со 133 баллами за три экзамена, а на коммерческую основу могли пройти выпускники, набравшие 105 баллов. А самый «дешевый» факультет обходился в 44 280 рублей в семестр.
Проходные баллы за 2022 год станут известны только после окончания приемной кампании 2022 года — когда вузы зачислят всех студентов на бюджетные места. Из-за того, что количество бюджетных мест каждый год меняется, а абитуриенты сдают экзамены на разное количество баллов, вступительные баллы также меняются.