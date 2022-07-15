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Понадобится защита. В Омске на фоне жары зафиксировали высокий УФ-индекс

Понадобится защита. В Омске на фоне жары зафиксировали высокий УФ-индекс

Вчера, 16:40
Фото: 1MI

В Омске зафиксировали высокий ультрафиолетовый индекс

Данными поделились синоптики Обь-Иртышского УГМС.

На фоне дивой жары в Омской области ожидаемо зафиксировали высокий ультрафиолетовый индекс: солнце в последние несколько дней было максимально активным, а небо — ясным, и потому омичи могли пострадать от солнца.

Согласно порталу meteonova.ru, УФ-индекс сегодня, 15 июля, поднялся до значения в 6.5, что считается высоким.  При таком показателе омичам советуют оставаться дома, а при нахождении на улице использовать защитный крем и закрытую одежду.

На завтра, 16 июля, прогнозируют аналогичный уровень УФ-излучения.

Также в Обь-Иртышском УГМС сообщили, что в течение дня фиксировался гамма-фон — 14 мкР/час (0.12 мкЗв/час). А состояние озонового слоя Земли над территорией Омской области было выше нормы, говорится в отчете УГМС.

#Ольга Акамова#Погода#Новости#Омская область#Омск#Индекс#Излучение#Солнце#Ультрафиолетовый индекс
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