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Пациенты психиатрической больницы заявили об издевательствах со стороны персонала

Пациенты психиатрической больницы заявили об издевательствах со стороны персонала

Вчера, 22:33
Фото: pxhere.com
Двое подростков, находящихся на лечении в 17 отделении Свердловской клинической психиатрической больницы рассказали, что сотрудники медучреждения привязывали их к кровати, а также не давали воды и не пускали в туалет.

По словам юных пациентов, они находились в больнице всего несколько недель, и мало им не показалось, пишет Pravda.Ru со ссылкой на портал tagilcity.ru.

В частности, как рассказал один из ребят, медсестры грубили больным, а санитарка пыталась заставить подростка убрать за собой, когда тому стало плохо в туалете. А второй пациент пожаловался, что его палата всегда была заперта, и не имел возможности самостоятельно посещать уборную. Также обитателям палаты почти не разрешали пользоваться кулером с водой, несмотря на его наличие. А если кто-то возмущался, его фиксировали к кровати.

Также один из подростков отметил, что жалоба в Минздрав региона ничего не дала, так как проверка не показала нарушений.

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