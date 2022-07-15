Пациенты психиатрической больницы заявили об издевательствах со стороны персонала

В частности, как рассказал один из ребят, медсестры грубили больным, а санитарка пыталась заставить подростка убрать за собой, когда тому стало плохо в туалете. А второй пациент пожаловался, что его палата всегда была заперта, и не имел возможности самостоятельно посещать уборную. Также обитателям палаты почти не разрешали пользоваться кулером с водой, несмотря на его наличие. А если кто-то возмущался, его фиксировали к кровати.