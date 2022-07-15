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Омского педофила отправили за решетку на 13 лет

Омского педофила отправили за решетку на 13 лет

Сегодня, 10:58
Фото: 1MI

Омич отправится в колонию на 13 лет за домогательства до детей

Мужчина совершал действия сексуального характера на протяжении трех лет в отношении нескольких несовершеннолетних девочек.

В Омской области вынесли приговор 47-летнему жителю Кормиловского района. Его признали виновным в действиях сексуального характера, направленных на детей.

Суд выяснил, что в 2019, 2020 и 2021 годах мужчина занимался удовлетворением своих сексуальных потребностей, когда неподалеку от его дом играли 7-летняя, 9-летяя и 11-летняя девочки. Одна из девочек рассказала своим родителям о том, как вел себя подсудимый, после чего они обратились в полицию.

Сначала следователи смогли подтвердить, что такой случай произошел в 2021 году. Однако во время дальнейшего расследования удалось выявить еще два подобных факта. Мужчина не признал свою вину.

Суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на год. Приговор еще не вступил в силу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура Омской области#Педофил
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