Омского педофила отправили за решетку на 13 лет

Суд выяснил, что в 2019, 2020 и 2021 годах мужчина занимался удовлетворением своих сексуальных потребностей, когда неподалеку от его дом играли 7-летняя, 9-летяя и 11-летняя девочки. Одна из девочек рассказала своим родителям о том, как вел себя подсудимый, после чего они обратились в полицию.