Город55
ГлавноеВсе новости
Омский регоператор «Магнит» снова не смог обосновать высокие «мусорные» тарифы

Омский регоператор «Магнит» снова не смог обосновать высокие «мусорные» тарифы

Сегодня, 12:02
Фото: 1MI

Омский «Магнит» не смог обжаловать решение суда о снижении тарифов на мусор

По мнению суда, РЭК Омской области не проверила данные регоператора, и установленный тариф оказался выше ранее действующего.

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил в силе решение Омского областного суда, который признал незаконным приказ РЭК о повышении экономически обоснованных тарифов на вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Омского облсуда.

Новые тарифы утвердили в октябре 2021 года, и они оказались выше ранее действующих. Прокуратура посчитала, что в РЭК Омской области недостаточно тщательно проанализировали расходы «Магнита» на транспортировку мусора за 2019 год. Из-за этого во второй половине 2021 года тарифы значительно выросли для всех омичей. Экономическую обоснованность тарифа в РЭК также не подтвердили, считает прокуратура.

Новосибирский суд подтвердил, что новые тарифы были утверждены с нарушением. В этом вопросе суд удовлетворил требования прокуратуры, и ранее действующие тарифы признаны незаконными.

Параллельно с этим в суде рассмотрели жалобу ООО «Магнит»: компания пыталась оспорить приказ РЭК, который частично снизил размер тарифа. «Магнит» настаивает на том, что первоначально утвержденный тариф экономически обоснован. Эту жалобу в суде отклонили.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Мусор#Тариф#Магнит#Регоператор#Вывоз мусора
Подпишитесь
Бывший омский замминистра Сычев до сих пор не понял, почему его винят во взятке
Сегодня, 17:38
Актуализацию плана по проекту «Чистый воздух» в Омске передвинули еще на 3 месяца
Сегодня, 12:28
В омском ТЮЗе прокомментировали массовое увольнение актеров
В театре назвали свою позицию, почему с актерами не стали продлевать контракты.
Сегодня, 09:29
Экс-заместитель прокурора Омской области Лоренц уходит в отставку в Ставрополье
Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц уходит в отставку, причина его ухода не озвучивается.
Сегодня, 13:52
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59