Омский регоператор «Магнит» снова не смог обосновать высокие «мусорные» тарифы

Новые тарифы утвердили в октябре 2021 года, и они оказались выше ранее действующих. Прокуратура посчитала, что в РЭК Омской области недостаточно тщательно проанализировали расходы «Магнита» на транспортировку мусора за 2019 год. Из-за этого во второй половине 2021 года тарифы значительно выросли для всех омичей. Экономическую обоснованность тарифа в РЭК также не подтвердили, считает прокуратура.