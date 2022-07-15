Омский регоператор «Магнит» снова не смог обосновать высокие «мусорные» тарифы

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил в силе решение Омского областного суда, который признал незаконным приказ РЭК о повышении экономически обоснованных тарифов на вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Омского облсуда.
Новые тарифы утвердили в октябре 2021 года, и они оказались выше ранее действующих. Прокуратура посчитала, что в РЭК Омской области недостаточно тщательно проанализировали расходы «Магнита» на транспортировку мусора за 2019 год. Из-за этого во второй половине 2021 года тарифы значительно выросли для всех омичей. Экономическую обоснованность тарифа в РЭК также не подтвердили, считает прокуратура.
Новосибирский суд подтвердил, что новые тарифы были утверждены с нарушением. В этом вопросе суд удовлетворил требования прокуратуры, и ранее действующие тарифы признаны незаконными.
Параллельно с этим в суде рассмотрели жалобу ООО «Магнит»: компания пыталась оспорить приказ РЭК, который частично снизил размер тарифа. «Магнит» настаивает на том, что первоначально утвержденный тариф экономически обоснован. Эту жалобу в суде отклонили.