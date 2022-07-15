Омские полицейские раскрыли группировку, орудовавшую по всей стране

В кабинете нового начальника омского линейного управления полиции на транспорте Игоря Борхолеева висят двое часов — показывают омское и новосибирское время. Дело в том, что руководство по СФО находится в соседнем городе. Впрочем, и самому Игорю Игоревичу так, наверное, привычнее. Полгода назад он приехал в Омск из Томска, где такая же разница во времени — плюс один час.
«Ровно полгода, как я назначен на должность в Омске. Решил, что пора подвести первые итоги работы и познакомиться с местными СМИ, — объяснил журналистам цель встречи полковник Борхолеев. — Я уроженец Усть-Ордынского Бурятского округа. Сейчас он входит в состав Иркутской области. Вся моя жизнь была связана с Восточной Сибирью, служил там 23 года. И оказался в Томском линейном отделении, где с удовольствием отслужил два года, и наше руководство по СФО приняло решение возглавить здесь линейное управление».
Игорь Борхолеев рассказал, что почти всю жизнь служил «на территории», возглавлял крупный отдел в обычной полиции. В транспортной совсем другая специфика, приходится перестраиваться.
«На транспорте нет жилого сектора, он не привязан к населенным пунктам, — объясняет Игорь Борхолеев. — Специфика работы здесь — в динамике событий. Потерпевший с одного конца страны, подозреваемый — с другого. Даже само место преступления находится в движении. Поезд стоит пять минут, заявили — и он поехал дальше. Весь этот механизм на транспортной полиции, конечно, уникальный. Здесь важна отработка по горячим следам и взаимодействие с коллегами из других регионов».
За последние полгода сотрудники омской транспортной полиции раскрыли 225 преступлений. Но особенно Игорь Борхолеев гордится одним совершенно неодинарным и очень масштабным делом, которое раскрыли уже как раз при его руководстве.
«Трое злоумышленников размещали на „Авито“ подложные объявления о продаже машин. Орудовали по всей стране — Татарстан, Крым, Калининградская, Кировская, Смоленская области, Санкт-Петербург. В Омске они назначили встречу одной из потерпевших. Женщина перевела им деньги, прилетела сюда. И только тогда поняла, что ее никто с машиной не ждет. Что делать без денег в чужом городе? Она обратилась в линейное управление в аэропорту. А по закону где человек написал заявление, там и расследуется. Мы начали разбираться. Представляете объем расследования?! Наши сотрудники ездили в командировки, отрабатывали по всем регионам. И вот сейчас трое мужчин — выяснилось, что они вообще жители Калининграда — уже задержаны, находятся в СИЗО и ожидают приговора суда».
Всего за 6 месяцев 2022 года транспортные полицейские выявили 225 преступлений, из них 12 — в составе организованной группы. Большая их часть приходится на кражи — как у пассажиров, так и с самих транспортных объектов.
Второй по популярности вид преступлений — контрабанда. Сказывается близость границы с Казахстаном. В Омскую область везут наркотики, оружие и всевозможный контрафакт — от алкоголя до одежды, — а также нелегалов. Жители Средней Азии пытаются попасть к нам, прячась в грузовых поездах. Из нашего региона преступники везут лес и ценные водные биологические ресурсы.
В управлении семь линейных подразделений: в аэропорту, на станциях Входная Исилькуль, Называевская и Калачинская, а также Карасук в Новосибирской области. За счет последней имеет статус межрегионального.
С конца 2020 года переданы в обслуживание пункты пропуска через границу. Это 1245 км ж/д-путей и акватория Иртыша протяженностью более 1100 км.
Объем пассажирских перевозок ж/д-транспортом — 12.5 млн пассажиров, из них дальнего следования — больше миллиона. Основная нагрузка на пригородное сообщение — больше 11 млн человек перевезено по территории Омской области в 2021 году.
Грузооборот ж/д-транспортом составил более 110 млн тонн. Воздушным транспортом перевезено 1 млн 483 пассажира и 4 тысячи тонн груза. Водным транспортом — чуть больше 190 тысяч пассажиров и более 9 тысяч тонн грузов.
Отработано свыше 400 пассажирских авиарейсов, досмотрено 595 тысяч пассажиров, проверено 320 тысяч мест багажа. Обеспечено сопровождение 647 поездов дальнего следования, 326 пригородного сообщения. Проверены посадочные группы 2.5 тысячи поездов дальнего и 900 пригородного сообщения.
Досмотрено 17 тысяч пассажиров. В результате выявлено 11 преступлений, предотвращено 3600 правонарушений и найдено 10 человек, находившихся в розыске по стране.