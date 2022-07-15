Омские полицейские раскрыли группировку, орудовавшую по всей стране

В кабинете нового начальника омского линейного управления полиции на транспорте Игоря Борхолеева висят двое часов — показывают омское и новосибирское время. Дело в том, что руководство по СФО находится в соседнем городе. Впрочем, и самому Игорю Игоревичу так, наверное, привычнее. Полгода назад он приехал в Омск из Томска, где такая же разница во времени — плюс один час.