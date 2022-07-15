Омичи начали чаще получать зарплату «в конверте»

Чаще всего официальный заработок имеют госслужащие (98%). Также в топ-5 вошли специалисты из сфер по добыче сырья, банков, науки и образования и IT. А «черная» зарплата сильнее всего распространена среди начинающих специалистов и студентов, в сфере искусства и медиа, а также туризма и общепита.