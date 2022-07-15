Омичи начали чаще получать зарплату «в конверте»

В Омской области 64% омичей получают «белую» зарплату. За два года этот показатель стал ниже на 3%, сообщает служба исследований сайта hh.ru.
При этом 22% жителей региона работают за «серую» зарплату, а остальные 15%получают зарплату «в конверте». С 2020 года число тех, кто получает «черную» зарплату стало на 9% больше.
В основном на нее соглашаются сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет. А полностью «белую» зарплату в основном имеют омичи в возрасте от 55 лет и старше.
Чаще всего официальный заработок имеют госслужащие (98%). Также в топ-5 вошли специалисты из сфер по добыче сырья, банков, науки и образования и IT. А «черная» зарплата сильнее всего распространена среди начинающих специалистов и студентов, в сфере искусства и медиа, а также туризма и общепита.