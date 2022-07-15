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Омичи начали чаще получать зарплату «в конверте»

Омичи начали чаще получать зарплату «в конверте»

Сегодня, 08:57
Фото: 1MI

В Омске на 9% выросло число омичей, работающих «в черную»

Исследователи сайта hh.ru выяснили, какую зарплату обычно получают омичи.

В Омской области 64% омичей получают «белую» зарплату. За два года этот показатель стал ниже на 3%, сообщает служба исследований сайта hh.ru.

При этом 22% жителей региона работают за «серую» зарплату, а остальные 15%получают зарплату «в конверте». С 2020 года число тех, кто получает «черную» зарплату стало на 9% больше.

В основном на нее соглашаются сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет. А полностью «белую» зарплату в основном имеют омичи в возрасте от 55 лет и старше.

Чаще всего официальный заработок имеют госслужащие (98%). Также в топ-5 вошли специалисты из сфер по добыче сырья, банков, науки и образования и IT. А «черная» зарплата сильнее всего распространена среди начинающих специалистов и студентов, в сфере искусства и медиа, а также туризма и общепита.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Зарплата
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