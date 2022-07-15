На стройке в Омске разбился рабочий из «дочки» «Стройбетона» Золотова

Отметим, как стало известно Городу55 от источника в экстренных службах, погибший рабочий был официально трудоустроен в ООО СМУ-5 Стройбетон «Восточное». Учредителями этой компании значатся одно физическое и одно юридическое лицо – это Евгения Золотова и ООО СМТ «Стройбетон», которым, в свою очередь, владеет крупнейший омский застройщик, входящий в топ самых богатых омичей, Олег Золотов.