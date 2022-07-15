На стройке в Омске разбился рабочий из «дочки» «Стройбетона» Золотова

В Омске следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела из-за смерти 30-летнего рабочего на стройке многоэтажного дома на улице 3-й Амурский проезд.
«Предварительно, 15 июля электросварщик строительно-монтажного управления работал на высоте, не пристегнув страховочный трос. В какой-то момент мужчина упал с высоты шестого этажа», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Сейчас следователи проводят проверку, которая может перерасти в уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
Отметим, как стало известно Городу55 от источника в экстренных службах, погибший рабочий был официально трудоустроен в ООО СМУ-5 Стройбетон «Восточное». Учредителями этой компании значатся одно физическое и одно юридическое лицо – это Евгения Золотова и ООО СМТ «Стройбетон», которым, в свою очередь, владеет крупнейший омский застройщик, входящий в топ самых богатых омичей, Олег Золотов.
Добавим, что за месяц в Омске это уже четвертая подобная трагедия на городских стройках. Предыдущие — также заканчивались гибелью рабочих.