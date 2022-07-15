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На стройке в Омске разбился рабочий из «дочки» «Стройбетона» Золотова

На стройке в Омске разбился рабочий из «дочки» «Стройбетона» Золотова

Сегодня, 13:00
Фото: 1MI
От травм из-за падения с высоты мужчина погиб на месте.

В Омске следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела из-за смерти 30-летнего рабочего на стройке многоэтажного дома  на улице 3-й Амурский проезд. 

«Предварительно, 15 июля электросварщик строительно-монтажного управления работал на высоте, не пристегнув страховочный трос. В какой-то момент мужчина упал с высоты шестого этажа», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области. 

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.  Сейчас следователи проводят проверку, которая может перерасти в уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Отметим, как стало известно Городу55 от источника в экстренных службах, погибший рабочий был официально трудоустроен в ООО СМУ-5 Стройбетон «Восточное». Учредителями этой компании значатся одно физическое и одно юридическое лицо – это Евгения Золотова и ООО СМТ «Стройбетон», которым, в свою очередь, владеет крупнейший омский застройщик, входящий в топ самых богатых омичей, Олег Золотов. 

Добавим, что за месяц в Омске это уже четвертая подобная трагедия на городских стройках. Предыдущие — также заканчивались гибелью рабочих. 

#Город#Происшествия#Недвижимость#Новости#Эксклюзивы#Омск#Олег Золотов#Авария#Смерть рабочего#Следственный комитет#Стройбетон#Василий Попов
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