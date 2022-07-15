Меrcedes экс-губернатора Омской области Полежаева продали за миллион рублей

В Омске продали губернаторский Mercedes-Benz S500 4MATIC. Как сообщается на портале госзакупок, сделку проводило министерство имущественных отношений Омской области. Новым владельцем статусного автомобиля стал некий Владимир Тарасов.
Иномарку выставили на продажу за 1 094 000 рублей. Новый собственник не торговался и заплатил столько, сколько просили.
Напомним, Mercedes купили в год его выпуска — 2011-й — за 6,6 млн рублей. После Леонида Полежаева на нем ездили Виктор Назаров и Александр Бурков.
Всего минимущество собирается продать 23 автомобиля, высвобожденных из правительственного автопарка как выработавшие свой ресурс. С их продажи в бюджет планируют получить 3 млн рублей.