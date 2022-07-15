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Меrcedes экс-губернатора Омской области Полежаева продали за миллион рублей

Меrcedes экс-губернатора Омской области Полежаева продали за миллион рублей

Вчера, 20:28
Фото: 1MI
Кроме Полежаева на автомобиле ездили еще два губернатора.

В Омске продали губернаторский Mercedes-Benz S500 4MATIC. Как сообщается на портале госзакупок, сделку проводило министерство имущественных отношений Омской области. Новым владельцем статусного автомобиля стал некий Владимир Тарасов.

Иномарку выставили на продажу за 1 094 000 рублей. Новый собственник не торговался и заплатил столько, сколько просили.

Напомним, Mercedes купили в год его выпуска — 2011-й — за 6,6 млн рублей. После Леонида Полежаева на нем ездили Виктор Назаров и Александр Бурков.

Всего минимущество собирается продать 23 автомобиля, высвобожденных из правительственного автопарка как выработавшие свой ресурс. С их продажи в бюджет планируют получить 3 млн рублей.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Омская область#Леонид Полежаев#Мерседес#Продажа#Губернатор
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