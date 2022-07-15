Мэр Шелест рассказал, когда в Омске построят наружное освещение по судебным решениям

Мэр Омска Сергей Шелест провел рабочее совещание в Октябрьском округе по строительству линий наружного освещения. С руководителем АО «Омскэлектро» Андреем Жуковским и инженерами предприятия обсудили исполнение судебных решений.
"Несмотря на скромные возможности муниципального бюджета, эта работа должна проводиться. Часть линий смонтируем в текущем году, часть перейдет в 2023-й. Будем закладывать средства на эти цели при формировании бюджета", - сообщил Сергей Шелест.
Для строительства у подрядчика на сегодня есть все необходимое - специалисты, техника и материалы. Планировалось, что 12 линий, где не нужно новое строительство, будут сданы к середине августа. Сейчас, по словам мэра, идет отставание от этого плана.
"Дал поручение ускориться и в ежедневном режиме докладывать о проделанной работе", - отметил он.