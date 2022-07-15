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Мэр Шелест рассказал, когда в Омске построят наружное освещение по судебным решениям

Мэр Шелест рассказал, когда в Омске построят наружное освещение по судебным решениям

Сегодня, 14:39
Фото: администрация Омска
Часть линий планируют смонтировать в этом году, часть перейдет на следующий.

Мэр Омска Сергей Шелест провел рабочее совещание в Октябрьском округе по строительству линий наружного освещения. С руководителем АО «Омскэлектро» Андреем Жуковским и инженерами предприятия обсудили исполнение судебных решений. 

"Несмотря на скромные возможности муниципального бюджета, эта работа должна проводиться. Часть линий смонтируем в текущем году, часть перейдет в 2023-й. Будем закладывать средства на эти цели при формировании бюджета", - сообщил Сергей Шелест. 

Для строительства у подрядчика на сегодня есть все необходимое - специалисты, техника и материалы. Планировалось, что 12 линий, где не нужно новое строительство, будут сданы к середине августа. Сейчас, по словам мэра, идет отставание от этого плана.

"Дал поручение ускориться и в ежедневном режиме докладывать о проделанной работе", - отметил он. 
#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Сергей шелест#Уличное освещение#Мэр Омска#Строительство#Суд
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