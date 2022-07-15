Ливни в рамках нормы. Омские синоптики рассказали, где прошло больше всего дождей

В последние несколько дней территория Омской области находилась в неустойчивой воздушной массе. Из-за этого везде в регионе шли дожди, кое-где — с грозами и сильным ветром. В отдельных районах по ночам опускался туман со снижение видимости до 500-800 м.
Ветер днем местами усиливался до 13-18 м/с, а температура воздуха ночью составляла +9…+14 градусов, при натекании облачности +16…+21 градусов. Днем солнце разогревало воздух до +24…+34 градусов, в северо-восточных районах до +17…+23 градусов.
«Наиболее неблагоприятные погодные условия наблюдались 14 июля в связи с прохождением активной фронтальной зоны. Дожди от небольших до сильных прошли повсеместно. Наиболее интенсивные осадки отмечались в восточных районах области», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко.
На востоке региона выпало от 1 до 33 мм осадков — это 2-165% от декадной нормы. В Омске же за день выпало 10 мм — это всего 48% декадной нормы. Но прошлая ночь добавила воды: в среднем в регионе выпало около 9 мм осадков. В Омске же выпало порядка 2 мм дождя.
По прогнозу синоптиков, с 15 по 18 июля ожидается влияние циклона и его тыловой части. Местами пройдут дожди разной интенсивности, в начале периода — с грозами и туманом в ночные часы. В тылу циклона ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, днем до +22 градусов.
Синоптики отметили, что положительно дожди сказались на пожароопасной ситуации. После интенсивных дождей показатель снизился, но в некоторых районах сохранился 4 класс пожарной опасности. Речь идет о Русской Поляне, Полтавке и Шербакуле.