Ливни в рамках нормы. Омские синоптики рассказали, где прошло больше всего дождей

На востоке региона выпало от 1 до 33 мм осадков — это 2-165% от декадной нормы. В Омске же за день выпало 10 мм — это всего 48% декадной нормы. Но прошлая ночь добавила воды: в среднем в регионе выпало около 9 мм осадков. В Омске же выпало порядка 2 мм дождя.