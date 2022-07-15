Кисловодский мэр отшучивается от сообщений горожан о проблемах

И так, по словам горожан, мэр Кисловодска отвечает на все вопросы о хозяйственных проблемах в городе, выступая в роли этакого «аниматора от власти». А когда жители сообщили об этом в местную администрацию, там ответили, что «праздники как сторона жизнедеятельности города» способствуют привлечению туристов, выручка от которых пополняет городской бюджет и направляется, в числе прочего, на благоустройство Кисловодска.