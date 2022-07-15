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Кисловодский мэр отшучивается от сообщений горожан о проблемах

Кисловодский мэр отшучивается от сообщений горожан о проблемах

Вчера, 22:05
Фото: kislovodsk-kurort.org
Жители Кисловодска пожаловались на градоначальника Евгения Моисеева, который, по их словам, не воспринимает всерьез сообщения о проблемах от горожан, отделываясь в ответ шутками.

В частности, как заявила одна из местных жительниц, когда она напомнила Моисееву о проблеме с реконструкцией Старого озера, тот предложил ей и другим активистам освежить свои знания относительно населяющей водоем живности, пишет Pravda.Ru со ссылкой на newstracker.ru.

И так, по словам горожан, мэр Кисловодска отвечает на все вопросы о хозяйственных проблемах в городе, выступая в роли этакого «аниматора от власти». А когда жители сообщили об этом в местную администрацию, там ответили, что «праздники как сторона жизнедеятельности города» способствуют привлечению туристов, выручка от которых пополняет городской бюджет и направляется, в числе прочего, на благоустройство Кисловодска.

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