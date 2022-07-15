Интернет-мошенники обманывают покупателей IKEA по схеме «Мамонт»

Мошенники обманывают покупателей магазинов IKEA, используя метод, ставший популярный в период пандемии — схему «Мамонт». Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Известия» и на мнение главы Центра реагирования на инциденты Group-IB Александра Калинина.
По словам Калинина, схему «Мамонт» впервые начали применять в России еще три года назад, однако наиболее широкое распространение она получила во время пандемии, когда люди начали активнее пользоваться интернет-магазинами и доставкой.
Смысл схемы заключается в том, что мошенник размещает в сети объявление о продаже товара по сниженной стоимости, ссылаясь на растущий спрос. Жертва получает фишинговую ссылку на оплату — она полностью копирует дизайн оригинальной страницы сайта. После того, как жертва мошенника вводит платежные данные, система считывает информацию и деньги со счетов исчезают.
Одну и ту же жертву, отмечает Александр Калинин, мошенники могут обмануть даже дважды, второй раз — при попытке оформить возврат товара.
В России специалисты нашли несколько доменов, которые полностью копируют IKEA. Эти домены имеют прямую связь с ресурсами, которые мошенники использовали для кражи средств. Пользователи, ставшие жертвами обмана, начали обращаться за помощью.
Калинин приводит несколько примеров использования схемы. Первый — россиянин заинтересовался объявлением о распродаже товаров IKEA на одной из популярных торговых площадок, ему прислали фишинговую ссылку на фейковый сайт. Второй случай — пользователь получил фишинговую ссылку в личных сообщениях в социальной сети. Мошенник представился сотрудником магазина и пригласил пользователя перейти на сайт, где представлены товары IKEA.