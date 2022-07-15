Город55
ГлавноеВсе новости
Интернет-мошенники обманывают покупателей IKEA по схеме «Мамонт»

Интернет-мошенники обманывают покупателей IKEA по схеме «Мамонт»

Вчера, 22:40
Фото: pxhere.com
В период масштабной распродажи в магазинах IKEA в России активизировались мошенники.

Мошенники обманывают покупателей магазинов IKEA, используя метод, ставший популярный в период пандемии — схему «Мамонт». Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Известия» и на мнение главы Центра реагирования на инциденты Group-IB Александра Калинина.

По словам Калинина, схему «Мамонт» впервые начали применять в России еще три года назад, однако наиболее широкое распространение она получила во время пандемии, когда люди начали активнее пользоваться интернет-магазинами и доставкой.

Смысл схемы заключается в том, что мошенник размещает в сети объявление о продаже товара по сниженной стоимости, ссылаясь на растущий спрос. Жертва получает фишинговую ссылку на оплату — она полностью копирует дизайн оригинальной страницы сайта. После того, как жертва мошенника вводит платежные данные, система считывает информацию и деньги со счетов исчезают.

Одну и ту же жертву, отмечает Александр Калинин, мошенники могут обмануть даже дважды, второй раз — при попытке оформить возврат товара.

В России специалисты нашли несколько доменов, которые полностью копируют IKEA. Эти домены имеют прямую связь с ресурсами, которые мошенники использовали для кражи средств. Пользователи, ставшие жертвами обмана, начали обращаться за помощью.

Калинин приводит несколько примеров использования схемы. Первый — россиянин заинтересовался объявлением о распродаже товаров IKEA на одной из популярных торговых площадок, ему прислали фишинговую ссылку на фейковый сайт. Второй случай — пользователь получил фишинговую ссылку в личных сообщениях в социальной сети. Мошенник представился сотрудником магазина и пригласил пользователя перейти на сайт, где представлены товары IKEA.

Подпишитесь
Омского экс-депутата регионального Заксобрания Калинина осудили на 16 лет колонии
Вчера, 23:14
Актуализацию плана по проекту «Чистый воздух» в Омске передвинули еще на 3 месяца
Вчера, 12:28
Новая звезда. В Омск пригласили исполнительницу саундтрека к шоу «Пацанки»
Певица Анет Сай выступит на открытии молодежного форума «РИТМ».
Сегодня, 09:54
Меrcedes экс-губернатора Омской области Полежаева продали за миллион рублей
Кроме Полежаева на автомобиле ездили еще два губернатора.
Вчера, 20:28
Президент Путин назначил сразу двух федеральных судей в Омске
Новых судей президент утвердил своим указом на шесть лет.
Сегодня, 10:25
Новая звезда. В Омск пригласили исполнительницу саундтрека к шоу «Пацанки»
Певица Анет Сай выступит на открытии молодежного форума «РИТМ».
Сегодня, 09:54