Густов: Завершена программа догазификации Петербурга на текущий год

Они посетили выставку бытового газового оборудования российского производства и дом молодой семьи, подключенный к системе газоснабжения. Об этом пишет newsnn.ru.
В рамках программы догазификации Санкт-Петербурга газораспределительные сети подведены к домам сотен потребителей. Густов отметил, что на этот год программа полностью завершена. Региональный оператор газификации выполнил все заявки. Новые заявки будут исполнены уже в новом году.
Согласно текущему плану-графику догазификации Санкт-Петербурга газовые сети подвели к 850 домовладениям в Курортном и Пушкинском районах.
До границ участков заявителей работы проводятся бесплатно. Что касается внутренних работ, то тут помощь некоторым категориям населения готов оказать город.
Как отметил Александр Беглов, пожилые люди и социально незащищенные граждане имеют возможность получить компенсацию на приобретение котла и газовой плиты.