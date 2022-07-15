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Густов: Завершена программа догазификации Петербурга на текущий год

Вчера, 21:37
В Санкт-Петербурге прошла встреча гендиректора группы «Газпром межрегионгаз» и «Газпром газификация» (единый оператор газификации) Сергея Густова с главой города Александром Бегловым и руководителем ООО «ПетербургГаз» Константином Лобко.

Они посетили выставку бытового газового оборудования российского производства и дом молодой семьи, подключенный к системе газоснабжения. Об этом пишет newsnn.ru.

В рамках программы догазификации Санкт-Петербурга газораспределительные сети подведены к домам сотен потребителей. Густов отметил, что на этот год программа полностью завершена. Региональный оператор газификации выполнил все заявки. Новые заявки будут исполнены уже в новом году.

Согласно текущему плану-графику догазификации Санкт-Петербурга газовые сети подвели к 850 домовладениям в Курортном и Пушкинском районах.

До границ участков заявителей работы проводятся бесплатно. Что касается внутренних работ, то тут помощь некоторым категориям населения готов оказать город.

Как отметил Александр Беглов, пожилые люди и социально незащищенные граждане имеют возможность получить компенсацию на приобретение котла и газовой плиты. 

 

#Ольга Земскова
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