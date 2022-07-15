Густов: Завершена программа догазификации Петербурга на текущий год

В рамках программы догазификации Санкт-Петербурга газораспределительные сети подведены к домам сотен потребителей. Густов отметил, что на этот год программа полностью завершена. Региональный оператор газификации выполнил все заявки. Новые заявки будут исполнены уже в новом году.