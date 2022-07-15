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Экс-заместитель прокурора Омской области Лоренц уходит в отставку в Ставрополье

Экс-заместитель прокурора Омской области Лоренц уходит в отставку в Ставрополье

Сегодня, 13:52
Фото: www.prokuratura.omsk.ru
Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц уходит в отставку, причина его ухода не озвучивается.

Как сообщает Newstracker со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Александр Лоренц в ближайшее время уйдет в отставку. Причина его ухода и новое место работы не называется. Сейчас прокурор продолжает исполнять свои обязанности.

Местные жители создали петицию с требованием оставить Лоренца в качестве прокурора края, но за два дня она собрала всего порядка 100 подписей.

Бывший заместитель прокурора Омской области Александр Лоренц был назначен на должность прокурора Ставропольского края в конце 2019 года. Его работа запомнилась рядом судебных тяжб, в том числе из-за закона об особо охраняемых территориях.

Лоренц требовал отменить поправки в закон, которые позволяют изменять границы охраняемых земель. Лоббировал изменения губернатор Владимир Владимиров для строительства велотерренкура через заповедники Кавказских Минеральных Вод.

#Ольга Акамова#Общество
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