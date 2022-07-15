Чиновницу, сорвавшую выставку в поддержку СВО, наградят «за сознательность»

Об этом сообщил Telegram-канал «Площадь Восстания». Уточняется, что в наградных документах Боголюбовой указана формулировка «За сознательность», пишет Pravda.Ru.
«Татьяна Боголюбова — сознательный гражданин. Ну разве могла она несознательно саботировать выставку, играя на руку врагам России?» — иронически интересуются авторы публикации.
Чиновница в компании еще нескольких человек ворвалась в шатер, где проводилось патриотическое мероприятие, и заявила о необходимости убрать символику, связанную с защитой республик Донбасса. На данный инцидент отреагировали Следственный комитет и прокуратура.