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Чиновницу, сорвавшую выставку в поддержку СВО, наградят «за сознательность»

Чиновницу, сорвавшую выставку в поддержку СВО, наградят «за сознательность»

Вчера, 22:21
Фото: vk.com/pushkin_adm
Сотрудница администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга Татьяна Боголюбова устроила скандал на выставке, организованной в поддержку российской спецоперации на Украине. В ответ ее представили к награде.

Об этом сообщил Telegram-канал «Площадь Восстания». Уточняется, что в наградных документах Боголюбовой указана формулировка «За сознательность», пишет Pravda.Ru.

«Татьяна Боголюбова — сознательный гражданин. Ну разве могла она несознательно саботировать выставку, играя на руку врагам России?» — иронически интересуются авторы публикации.

Чиновница в компании еще нескольких человек ворвалась в шатер, где проводилось патриотическое мероприятие, и заявила о необходимости убрать символику, связанную с защитой республик Донбасса. На данный инцидент отреагировали Следственный комитет и прокуратура.

 

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