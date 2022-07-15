АНО «Диалог» заявила о необходимости повышения стандартов работы с обратной связью

Как сообщает transsibinfo.com, в дискуссии «Обратная связь: вызовы и перспективы», которая прошла при поддержке автономной некоммерческой организации «Диалог», участвовали государственные служащие и представители власти.
В течение прошедших 1,5 лет АНО «Диалог» при поддержке центров управления регионами вела работу над созданием стандартов эффективной обратной связи во всех уголках страны. Свободное общение с населением в интернете, соцсетях должно являться приоритетом при принятии управленческих решений, а все государственные структуры в своей деятельности должны ориентироваться на потребности человека.
Заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин подчеркнул, что главным центром работы государства должен быть человек и его проблемы и только такой подход соответствует принципу человекоцентричности. Сейчас перед организацией стоит задача по созданию новых принципов обработки обращений. Потребуется не только ускорить сам процесс обработки, но и увеличить качество предоставляемых заявителям ответов. Стандартная отписка практически никогда не способна решить проблемы населения. Граждане должны видеть реальные отклики на озвученные ими проблемы.
Спикер сообщил о муниципальных центрах управления, которые должны стать не только драйвером цифрового развития, но и стандартом обратной связи в современном обществе.
Депутат Государственной Думы Сардана Авксентьева переняла эстафету обсуждений о взаимодействии властей и населения, заявив, что сейчас мэр уже не является штатной единицей и функционером. О проделанной работе также отчитался глава Вологды Сергей Воропанов.
Он предлагает создать механизм по аналогии ЦУР во всех муниципальных округах. Мэр призывает задействовать потенциал социальных сетей и цифровизации, чтобы обеспечить максимальную поддержку мэрам и администрации регионов.
Первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман обратил внимание на важность создания интеграционной платформы по сбору и аналитике сведений, на основе которой составляются прогнозы. Он считает, что обращения населения не должны обозначаться термином «проблема», так как это открытые вопросы, требующие содействия властей для их решения.