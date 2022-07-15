АНО «Диалог» заявила о необходимости повышения стандартов работы с обратной связью

Заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин подчеркнул, что главным центром работы государства должен быть человек и его проблемы и только такой подход соответствует принципу человекоцентричности. Сейчас перед организацией стоит задача по созданию новых принципов обработки обращений. Потребуется не только ускорить сам процесс обработки, но и увеличить качество предоставляемых заявителям ответов. Стандартная отписка практически никогда не способна решить проблемы населения. Граждане должны видеть реальные отклики на озвученные ими проблемы.