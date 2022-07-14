Жара отступает. На Омск надвигаются дожди и похолодание

В воскресенье, 17 июля, характер погоды не изменится. Столбик термометра покажет +15…+22 градуса. Будет идти дождь, выпадет 3.9 мм осадков. В понедельник, 18 июля, особых перемен в погоде не ожидается, температура воздуха составит +14…+22 градуса. Во вторник, 19 июля, ситуация повторится - +14…+25 градусов. Однако в среду, 20 июля, снова станет жарко до +27 градусов.