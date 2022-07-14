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Жара отступает. На Омск надвигаются дожди и похолодание

Жара отступает. На Омск надвигаются дожди и похолодание

Сегодня, 08:45
Фото: 1MI

В Омск придут дожди и похолодание до +13 градусов

По информации с сайта «Гисметео», жара отступит на неделю, но затем снова вернется.

Сегодня, 14 июля, в Омске ожидается жаркая погода. Воздух прогреется до +27 градусов. Ожидается дождь с грозой, выпадет 5 мм осадков. Завтра, 15 июля, в городе немного похолодает. Температура воздуха составит +17…+21 градус, пройдет небольшой дождь. В субботу, 16 июля, столбик термометра окажется на отметке +13…+24 градуса, ожидается легкий дождь.

В воскресенье, 17 июля, характер погоды не изменится. Столбик термометра покажет +15…+22 градуса. Будет идти дождь, выпадет 3.9 мм осадков. В понедельник, 18 июля, особых перемен в погоде не ожидается, температура воздуха составит +14…+22 градуса. Во вторник, 19 июля, ситуация повторится - +14…+25 градусов. Однако в среду, 20 июля, снова станет жарко до +27 градусов.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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