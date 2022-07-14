Взносы растут. Омичи заплатили 31.7 млрд рублей страховых взносов за полгода

В пресс-службе УФНС России по Омской области рассказали, сколько омичи перечислили страховых выплат в разные фонды за первые полгода 2022 года. Отмечается, что в сравнении с прошлым годом это число серьезно увеличилось.
В общей сложности омичи заплатили 31.7 млрд рублей страховых взносов. Из них 23.3 млрд ушло в ПФР — это на 5,2%, или на 1.2 млрд рублей больше, чем годом ранее.
В Фонд медицинского страхования за полгода поступило 5.8 млрд рублей, что на 4,6% или на 253 млн рублей больше прошлогоднего показателя. А в Фонд социального страхования поступило 2.6 млрд рублей — на 3,6% или на 91 млн рублей больше прошлого года.