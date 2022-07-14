Взносы растут. Омичи заплатили 31.7 млрд рублей страховых взносов за полгода

В Фонд медицинского страхования за полгода поступило 5.8 млрд рублей, что на 4,6% или на 253 млн рублей больше прошлогоднего показателя. А в Фонд социального страхования поступило 2.6 млрд рублей — на 3,6% или на 91 млн рублей больше прошлого года.