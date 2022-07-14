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Вирусолог опроверг сообщения о пандемии оспы обезьян

Вчера, 20:25
По словам академика РАН, вирусолога Виталия Зверева, появление первого подтвержденного случая заражения оспой обезьян в России не является свидетельством начинающейся пандемии. И особого беспокойство у россиян он вызывать не должен.

По словам вирусолога, от оспы обезьян еще никто не умер, заболевание протекает в достаточно легкой форме. А заражение идет сложнее, чем при коронавирусе и натуральной оспе.

То, как будет распространяться оспа обезьян в России, зависит от того, удастся ли в должной степени изолировать людей, имевших контакт с зараженным. Такое мнение специалиста приводит Pravda.Ru. И вспышка болезни — не обязательна.

По мнению вирусолога, специалисты ВОЗ немного преувеличивают опасность заболевания. Это связано с тем, что они поздно спохватились, когда началась вспышка заболевания. И теперь идут попытки что-то предпринять. Заболевание должно было быть локализовано в самом начале. Тем более, источник его был известен.

 

#Светлана Павлова
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