Вирусолог опроверг сообщения о пандемии оспы обезьян

По мнению вирусолога, специалисты ВОЗ немного преувеличивают опасность заболевания. Это связано с тем, что они поздно спохватились, когда началась вспышка заболевания. И теперь идут попытки что-то предпринять. Заболевание должно было быть локализовано в самом начале. Тем более, источник его был известен.