Вирусолог опроверг сообщения о пандемии оспы обезьян

По словам вирусолога, от оспы обезьян еще никто не умер, заболевание протекает в достаточно легкой форме. А заражение идет сложнее, чем при коронавирусе и натуральной оспе.
То, как будет распространяться оспа обезьян в России, зависит от того, удастся ли в должной степени изолировать людей, имевших контакт с зараженным. Такое мнение специалиста приводит Pravda.Ru. И вспышка болезни — не обязательна.
По мнению вирусолога, специалисты ВОЗ немного преувеличивают опасность заболевания. Это связано с тем, что они поздно спохватились, когда началась вспышка заболевания. И теперь идут попытки что-то предпринять. Заболевание должно было быть локализовано в самом начале. Тем более, источник его был известен.