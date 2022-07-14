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В соседнем с Омском Казахстане готовы принять ушедшие из России бренды

В соседнем с Омском Казахстане готовы принять ушедшие из России бренды

Вчера, 15:16
Фото: официальный сайт президента Республики Казахстан
С 24 февраля по настоящее время Россию покинули порядка 700 зарубежных компаний.

В соседней с Омском Республике Казахстан готовы принять все ушедшие из России бренды. Как сообщает издание "Известия", президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать условия для релокации (переезда) зарубежных компаний.

На расширенном заседании правительства он поручил создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний. 

"Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Такие меры предоставят республике хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов", - сказал он.

По словам главы Казахстана, с 24 февраля из 1400 зарубежных компаний об уходе из России объявила каждая вторая. Отметим, что некоторые из них продали бизнес в РФ, отдельные заявили о возвращении на российский рынок.  

  

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Казахстан#Республика Казахстан#Касым-жомарт токаев#Президент РФ#Санкции#Бренд#Импорт
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