В РФ разработали первый энергетик без вреда для организма

В энергетике содержатся также таурин, кофеин и коровье молоко, в котором присутствует белок и восемь незаменимых аминокислот, не вырабатываемых организмом. По словам разработчиков, в обычных энергетиках вообще нет витаминов и макро- и микроэлементов.