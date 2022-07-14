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В РФ разработали первый энергетик без вреда для организма

В РФ разработали первый энергетик без вреда для организма

Вчера, 23:14
Фото: pxhere.com
Специалисты Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) создали первый энергетик без вреда для здоровья. В составе напитка содержатся каштановое молоко, которое является альтернативой кокосовому.

Ученые заявляют, что каштановое молоко имеет приятный ореховый привкус и является более дешевым и не менее подходящим, чем кокосовое молоко, передает iz.ru.

 

В энергетике содержатся также таурин, кофеин и коровье молоко, в котором присутствует белок и восемь незаменимых аминокислот, не вырабатываемых организмом. По словам разработчиков, в обычных энергетиках вообще нет витаминов и макро- и микроэлементов.

 

По результатам исследования, после применения энергетика лабораторные животные показывают большую активность и выносливость. 

 

Отмечается, что у проекта уже есть партнеры, которые увидели в новом продукте экономический потенциал для инвестирования.

#Общество
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